Após recado, Botafogo negocia renovação do atacante Júnior Santos

Atacante tem contrato com o clube carioca até o fim de 2025, mas tem se destacado e chamado a atenção do mercado

Logo após marcar o gol da vitória do Botafogo sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, Júnior Santos mandou um recado para John Textor, dono da SAF do clube carioca. Assim, o atacante falou sobre a possível renovação de seu contrato, e a mensagem surtiu efeito. Isso porque o Glorioso iniciou as conversas para a renovação do contrato do atleta, que vai até dezembro de 2025. A informação é do portal “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Normal a procura de outros clubes pela temporada que estou fazendo. Mas tenho contrato com o Botafogo e estou feliz aqui. Prefiro focar no meu clube e nos meus objetivos para a temporada. Fico feliz do Cruzeiro ter me procurado, mas quero fazer o meu melhor aqui no Botafogo. Espero renovar meu contrato. Alô, John!”, disse.