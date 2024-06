Ancelotti se retrata, e Real diz que vai disputar o Mundial de Clubes de 2025

Após o técnico Carlo Ancelotti afirmar que o Real Madrid não disputará o Mundial de Clubes de 2025, o Real Madrid desmentiu o profissional por meio de nota oficial. Sendo assim, nesta segunda-feira (10), o clube espanhol reiterou que pretende, sim, participar da nova competição da Fifa, que terá 32 clubes.

“O Real Madrid C.F. comunica que em nenhum momento foi questionada sua participação no novo Mundial de Clubes que a Fifa organizará na próxima temporada 2024/2025. Portanto, nosso clube disputará, tal como está previsto, essa competição oficial. Encaramos com orgulho e com a máxima vontade para voltar a fazer sonhar nossos milhões de torcedores por todo o mundo com um novo título”, diz o clube em nota oficial.