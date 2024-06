Agora no Botafogo, Luiz Henrique reencontra o Fluminense

Curiosamente, o atleta fez sua despedida em um clássico vovô, que aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022. Na partida, o Fluminense se deu melhor e venceu o Botafogo por 1 a 0, gol do zagueiro Manoel.

Luiz Henrique atuou pelo Fluminense entre 2020 e 2022. Foram 120 jogos, com 14 gols, 14 assistências e o título carioca em 2022. Em seguida, ele foi vendido ao Betis (ESP) e, posteriormente, adquirido pelo Grupo Eagle, de John Textor, dono da SAF alvinegra.

Inclusive, Luiz Henrique brilhou no último clássico pelo Botafogo ao marcar o primeiro gol na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Aliás, o Alvinegro conta com retrospecto amplamente favorável sobre o rival.

O Clássico Vovô acontece, às 20h, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Neste ano, as equipes duelaram uma vez, pelo Carioca, mas o atacante, afinal, estava lesionado e não foi relacionado.