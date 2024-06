Advíncula relembra gol na final da Libertadores contra o Fluminense

Tento do jogador peruano igualou o confronto aos 27 minutos do segundo tempo

O dia 4 de novembro de 2023, certamente, está marcado pra sempre na memória do torcedor do Fluminense por quebrar a barreira de conquista da América. Entretanto, mesmo do lado derrotado, o lateral-direito Advíncula tem uma carinhosa recordação do gol que marcou pelo Boca Juniors na decisão continental.

O jogador boquense foi entrevistado recentemente pelo portal Doradobet e garantiu que o tento aos 27 minutos do segundo tempo foi o mais importante da sua carreira. Mesmo que, no fim das contas, não tenha sido suficiente para evitar o vice-campeonato já que, na prorrogação, John Kennedey decretou a vitória do Flu.