Vitória magra da Itália sobre a Bósnia, em amistoso

Em Empoli, às vésperas da Euro, Azzurra faz belo gol no primeiro tempo com Frattesi. Mas fica nisso diante de rival fraco

Neste domingo (9/6), a Itália voltou a campo para mais um amistoso pré-Eurocopa. Em Empoli, no Carlo Castellani, enfrentou a frágil Bósnia (que não está na Euro). Dominou totalmente, mas perdeu algumas chances. Assim, venceu apenas por magro 1 a 0. Frattesi, jogador da Inter de Milão e o melhor em campo, marcou num belo gol ainda no primeiro temp0.

Este foi o último jogo da Itália antes do início da Eurocopa. Agora, a Azzura fecha a properaração para a competição em que é a atual campeã. Na Alemanha, a Azzurra integra o Grupo B, com Espanha, Croácia e Albânia (grupo da morte). Sua estreia será no dia 15/6, contra a Albânia (treinada pelo brasileiro Sylvinho).

Azzurra vence com belo gol

Na etapa inicial, a Itália teve muita posse de bola (65%), mas foi bastante econômica nas finalizações, a ponto da fechada Bósnia ter quase o mesmo número de chutes a gol, 3 a 2. Aliás, a Bósnia quase marcou em chutes de Gazibegovic (Sturm Graz-AUT)e Hajradinovic (Kasimpasa-TUR), ambas defendidas por Donnarumma (PSG). Já a Itália desperdiçou duas boas chances com Chiesa (da Juventus, na cara do gol, a zaga salvou) e Frattesi. Contudo, a Azzurra acabou seguindo para o intervalo com justa vantagem. Afinal, aos 38 minutos, Chiesa recebeu pela esquerda e cruzou para Frattesi pegar de primeira, em belo sem-pulo.