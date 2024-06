Vasco tem retorno de atacante, mas ganha desfalque por lesão

O Vasco já iniciou a preparação para o seu próximo compromisso, o embate com o Palmeiras, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O departamento médico do clube, a propósito, está movimentado antes desse duelo. Isso porque o atacante Adson recebeu liberação e deve voltar aos relacionados. Em contrapartida, o volante Praxedes será ausência por uma lesão muscular.

O primeiro foi desfalque do Cruz-Maltino na derrota de goleada por 6 a 1 para o Flamengo, no último domingo (02/06). Afinal, ele sentiu um incômodo muscular na véspera do clássico. Adson não teve contusão detectada após exame de imagem. Assim, retornou aos treinamentos com o grupo normalmente. Ele deve estar à disposição do técnico Álvaro Pacheco para o embate com o Alviverde. Vale ressaltar que o duelo vai ocorrer na próxima quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque. A partida será válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.