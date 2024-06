Vasco tem jejum para quebrar contra o Palmeiras, próximo adversário

O primeiro compromisso do Vasco pelo Brasileirão após a goleada sofrida para o Flamengo não conta com retrospecto animador por parte do Cruz-Maltino. Afinal, o adversário é ninguém menos que o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, em duelo que acontece na quinta-feira (13), no Allianz Parque, pela oitava rodada.

E, para sair vencedor, a equipe carioca precisa quebrar um jejum que vive contra o Verdão desde 2015, ou seja, há nove anos. São dez jogos no período, com seis derrotas e quatro empates. A última vitória vascaína foi no Brasileirão de 2015, no Allianz Parque, por 2 a 0.

