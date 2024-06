Torcida do Flamengo cria bandeirão do 6 a 1 sobre Vasco

Rubro-negros levaram bandeirão para jogo do Sub-17 e já se preparam para ornamentar a arquibancada do Maracanã na quinta-feira

A goleada de 6 a 1 do Flamengo sobre o Vasco, no dia 2/6, inspirou a criação de uma bandeira por torcedores rubro-negros. Assim, o grande tecido vermelho ganhou caracteres e desenhos em preto, que eternizam o placar elástico que entrou para a memória do clube da Gávea. Afinal, foi a maior goleada do Mengão sobre o Cruz-Maltino na história.

No alto, o bandeirão tem a data do jogo. Desse modo, mostra o dia 2, o mês de junho em forma de número SEIS – escrito por extenso com maiúsculas – e o ano de 2024. Abaixo aparecem desenhos de cada jogador que estufou a rede no Maracanã. Ou seja, Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz, que anotaram para os gols na primeira etapa. Além deles, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que completaram o triunfo no segundo tempo. Por sinal, a bandeira informa o minuto exato de cada gol e o estilo de comemoração. Assim, Gabigol é retratado beijando o escudo, como ele fez ao marcar o tento que garantiu ao Flamengo o recorde de goleada sobre o Vasco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E na parte de baixo da bandeira está escrito “O Abandono pt 2” – referência ao fato de que vascaínos saíram do estádio antes do fim do jogo, tamanha a decepção com o time. Além disso, considerou-se que é “parte 2” porque o Vasco já havia sido goleado pelo Flamengo por 4 a 1 no dia 5/6/2023, pelo Brasileirão, também no Maracanã. E, da mesma forma, naquela ocasião,torcedores de São Januário foram mais cedo pra casa, sem esperar pelo fim do jogo.