Tinga valoriza título do Fortaleza nos pênaltis

Um dos grandes nomes da história do Fortaleza, o zagueiro e lateral-direito Tinga valorizou demais a conquista da Copa do Nordeste com o Leão neste domingo (09). O defensor de 30 anos lembra ainda que o título no Rei Pelé dá sequência a uma fase vitoriosa do Tricolor.

“A gente fica feliz com tudo o que a gente está vivendo. A gente vê o clube nesse patamar, contratando grandes jogadores que não vieram só para passear, como o Marinho. Estamos numa sequência muito boa de títulos e agora é trabalhar para continuar assim. Queremos muito a Sul-Americana. Está engasgada, mas temos que trabalhar muito”, comentou Tinga.

Esta foi a terceira conquista do Fortaleza na Copa do Nordeste. O clube levantou a Lampions League ainda em 2019 e 2022. O Leão tem ainda a Série B de 2018 e sete conquistas do Cearense nos últimos 10 anos: 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Tinga, inclusive, só não esteve presente na segunda conquista estadual. Afinal, na época, estava no Bahia.