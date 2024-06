Seleção Brasileira Sub-15 vence Botafogo em jogo-treino

A Seleção Brasileira Sub-15 encerrou a primeira fase de preparação para a Copa 2 de Julho, com vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, em jogo-treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na manhã deste domingo (9). O atacante Diego Minete, do Vasco da Gama, marcou o gol da Amarelinha aos 37 minutos do segundo tempo.

A partida foi dividida em dois tempos de 40 minutos cada. Na primeira etapa, o treinador Dudu Patetuci escalou o time titular da Seleção Brasileira com Arthur Vale; Matheus Gomes, Kauã Daniel, Guilherme Vieir e Thiago Vaz; Luis Guilherme, Vinicius Rocha, João Vitor e Davi Pena; Gustavo Zabarelli e Arthur Covolam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo tempo, o técnico substituiu toda a equipe, para dar minutos e experiência a todos os atletas. Naturalmente, o Brasil foi melhor na partida. Dudu Patetuci comemorou que o bom desempenho da Seleção Brasileira esteve ligado ao modelo de jogo apresentado pela comissão técnica ao longo dos treinamentos.