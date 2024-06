São Paulo traça plano para quitar dívidas bancárias em cinco anos

A diretoria do São Paulo traçou um plano para conseguir zeras as dívidas bancárias em até cinco anos. O clube planeja criar um fundo de investimentos para encerrar suas pendências com bancos durante este período. O objetivo é que não exista mais débitos ao fim do mandato do presidente Júlio Casares.

Aliás, a intenção é fazer um alongamento das dívidas bancárias, ligadas ao fim do mandato de Casares. Com o fundo, o São Paulo teria os cinco anos para chegar aos R$ 250 milhões que seriam injetados por investidores. Assim, o plano é usar o dinheiro desse fundo para quitar essas pendências, que atrapalham o fluxo de caixa do clube.

O São Paulo entende que tem altos gastos mensais com os bancos, mas que também dificilmente conseguiria zerar essa conta de outra maneira. O objetivo do Tricolor é reduzir pela metade o que gasta por mês em média só para pagar bancos. Este valor somado durante os anos, vai pagar a dívida.