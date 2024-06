Sandry volta após 11 meses e vira opção no meio para Carille

O Santos contou com o retorno do volante Sandry na derrota por 3 a 1 para o Novorizontino, na última sexta-feira (7/6), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele atuou por 15 minutos na partida, após ficar 11 meses parado e virou uma opção para Fábio Carille para o restante da temporada.

Sandry entrou no lugar de João Schimdt, que começou a partida e retornava ao time justamente contra o Novorizontino. O titular desfalcou a equipe nos dois últimos jogos por conta de um entorse no tornozelo direito. Sem Tomás Rincón, que vai disputar a Copa América com a Venezuela, o garoto aparece como boa opção para o meio de campo do Peixe.