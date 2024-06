Operário vence, cola no G4 e amplia crise do Guarani; Amazonas também triunfa

Fantasma leva a melhor no Brinco de Ouro e vence por 1 a 0. Maxwell anota o gol solitário da partida

O triunfo coloca o Operário-PR com 15 pontos, em sexto lugar na tabela, enquanto o Guarani estaciona na última colocaçao, com quatro pontos.

O resultado manteve o Guarani afundado na lanterna e sem vencer há cinco partidas na Segunda Divisão. O time campineiro, aliás, foi muito vaiado pela torcida e chegou a ter um gol anulado pelo VAR nos acréscimos. O Fantasma, por outro lado, engata a segunda vitória seguida e se aproxima do G4.

Dois jogos movimentaram a Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (8). Operário e Amazonas levaram a melhor sobre Guarani e Brusque, respectivamente, pela nona rodada. No Brinco de Ouro, em Campinas (SP), o time paranaense venceu o Bugre por 1 a 0 graças ao gol de Maxwell.

As duas equipes voltam a jogar na próxima sexta-feira. Enquanto o Operário-PR recebe o Santos, às 19h, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, o Guarani visita o Avaí, às 21h, em Florianópolis.

Amazonas 2×1 Brusque

O Amazonas se recuperou da derrota na rodada anterior, voltando a triunfar na Série B. No estádio Carlos Zamith, em Manaus, vitória por 2 a 1 sobre o Brusque. Sassá e Jô, a dupla de ataque, Sassá e Jô, decidiu para o time do Norte do país. Wellissol descontou para os catarinenses, que alcançam dez jogos sem vencer.

Com o resultado, o Amazonas chega a 11 pontos, pulando para a 12ª posição e se afasta um pouco da zona de rebaixamento. O Brusque, com seis pontos, continua no Z4.