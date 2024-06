Neymar ganha posição no pódio entre os brasileiros mais influentes do mundo

Mesmo afastado dos gramados por alguns meses devido a recuperação de lesão, Neymar segue com grande influência entre os brasileiros e no mundo. Isso se deve ao fato do poder de interferência que o futebol ainda tem no país e no planeta em geral.

Tal situação se comprovou em pesquisa feita pela empresa de marketing Favikon. Afinal, a companhia especializada em influenciadores divulgou uma lista com os dez brasileiros com maior capacidade de interferência na opinião pública através das redes sociais. Mas no caso, Instagram, Tik Tok, YouTube, LinkedIn e o X (antigo Twitter).