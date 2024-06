Líder Corinthians bate Palmeiras pelo Brasileirão feminino

O Corinthians segue sem concorrência no Brasileirão feminino. As Brabas, atuais campeãs da Libertadores e tetracampeãs do Brasil, foram até o Jayme Cintra, em Jundiaí, e venceram o Palmeiras por 1 a 0, gol de Jheniffer, no segundo tempo. As palestrinas venderam caríssimo a derrota. Foram melhores no primeiro tempo, mas não seguraram as corintianas na etapa final.

O Corinthians chega, assim, aos 34 pontos, com dez vitórias e um empate e mais gols marcados, disparadas na frente e já classificadas às oitavas de final. Nove pontos à frente da vice-líder. Já o Palmeiras está parado nos 22 pontos, em quarto lugar. A decepção foi o público: pouco mais de 800 testemunhas.