Justiça leiloa apartamento de Romário por dívida com Dunga

Ex-volante cobra uma dívida do hoje, Senador do Rio de Janeiro, mas leilão é anulado por conta de outra pendência no imóvel

A Justiça do Distrito Federal mandou a leilão um apartamento do ex-jogador e hoje Senador, Romário (PL), por conta de uma dívida que ele tinha com o ex-volante Dunga. Contudo, a ordem acabou sendo anulada após constatar que existem dívidas mais antigas no registro do imóvel.

O leilão estava marcado para acontecer neste mês de junho, mas o tribunal pediu para esperar para saber se ainda existia alguma pendência mais antiga no imóvel. Após a checagem, ficou constatado que existe uma penhora do apartamento do ano de 2006, realizada por processo movido pela Koncretize Projetos e Obras, que prestava serviços de estacionamento. Assim, a justiça ainda não decidiu qunado será a data do novo leilão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O apartamento fica no bairro do Irajá, no Rio de Janeiro, e vai ser vendido com lance mínimo de R$ 230 mil. Contudo, esta briga entre Romário e Dunga é de longa data.