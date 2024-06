França não sai do 0 a 0 com o Canadá

A França decepcionou o seu torcedor na tarde deste domingo (9/6). Afinal, recebeu o Canadá no Noveau Mamut Atlantique, em Bordeaux, martelou muito e teve ótimas chances, mas não saiu do 0 a 0, com grande atuação do goleiro canadense Crepeau. A torcida só explodiu em dois momentos. O primeiro quando Giroud foi substuído e aplaudido de pé, nesta que foi a sua última partida em casa com a camisa francesa. Giroud tem 133 jogos pelos Bleus e é o maior artilheiro da seleção, com 57 gols. Teve uma oportunidade, mas desperdiçou. O outro foi quando, aos 30 da etapa final, Mbappé – que começou no banco – entrou.

Este foi o último amistoso francês antes do início da Euro-2024, que será na Alemanha. A seleção integra o Grupo D, o mesmo de Polônia, Holanda e Áustria. Sua estreia será no dia 17 contra os austríacos. O Canadá, que fez um bom jogo, se prepara para a Copa América.

Franceses em cima. Mas nada de gol

A França dominou amplamente o primeiro tempo. Controlou a bola, finalizou muito mais do que os fechados canadenses e perderam chances. As melhores foram antes dos dez minutos. No primeiro, chute de Kanté quase na pequena área, pela direita, que o goleiro Crepeau defendeu. Na outra, finalização de Marcus Thuram que Crepeau espalmou e a bola ainda bateu no travessão. Mas nada de a bola entrar no primeiro tempo.