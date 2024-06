Fortaleza celebra terceiro título de Copa do NE em seis anos

“Há anos, trabalhamos para nos consolidar no futebol brasileiro. Esta nova conquista, em um curto período de tempo, é mais uma prova disso. Enfim, é um trabalho duro e que já rendeu alguns frutos, inclusive em âmbito nacional e internacional. Acredito que hoje somos referência no Nordeste e estamos felizes em ocupar esse posto. Isso é sinal que todo nosso esforço se reflete no campo e também fora dele”.

Com a nova conquista, o Tricolor iguala os três títulos de Sport e Ceará. Atrás somente de Bahia e Vitória, ambos com quatro taças. Para o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, que comanda o clube desde 2017, o terceiro coroa o clube como referência regional:

O Fortaleza conquistou a Copa do Nordeste mais uma vez, após vencer nos pênaltis o CRB por 5 a 4, neste domingo (9/6). Como venceu na ida por 2 a 0, em casa, e perdeu na volta pelo mesmo placar, a decisão foi para as penalidades. Afinal, deu Leão. Dessa forma, pela terceira vez em seis anos, o clube ergue a taça de campeão do torneio. O primeiro veio em 2019, ano em que a equipe retornou à Série A do Brasileirão.

Em 2022, chegou até as oitavas da Libertadores. No Brasileirão, garantiu a classificação para o principal torneio da América do Sul, tornando-se a primeira equipe do Nordeste a disputar a competição por dois anos consecutivos. Em 2023, apesar da eliminação nas fases prévias da Libertadores, garantiu vaga na Sul-Americana. Tornou-se o primeiro clube nordestino a alcançar a classificação para a final.

Nas demais competições, resultados significativos. Em 2021, fez a melhor campanha de sua história no Brasileiro ao garantir o quarto lugar e a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Dessa forma, tornou-se a primeira equipe nordestina a se classificar para o torneio internacional pelo Brasileiro de pontos corridos. Ainda no mesmo ano, chegou nas semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez.

Nos últimos anos, aliás, o Fortaleza ressurgiu no futebol nacional, para que pudesse alcançar protagonismo cada vez maior. Além dos títulos da Copa do NE, o clube também conquistou o campeonato cearense por cinco anos consecutivos, entre 2019 e 2023.

Fora de campo

Para conquistar essa mudança de patamar, o projeto do Leão do Pici incluiu melhorias desde a infraestrutura à saúde financeira do clube, e a ampliação das receitas. A partir de 2019, por exemplo, o Fortaleza executou as obras para transformar o antigo estádio Alcides Santos em um novo centro de excelência. O local, hoje, concentra todo o núcleo técnico do futebol do clube. Treinador da equipe por duas oportunidades entre 2018 e 2020, Rogério Ceni foi um dos personagens que teve participação fundamental na concepção do projeto.

Financeiramente, o clube também se reestruturou para colocar as contas em dia e registrar um salto de mais de 1.400% no faturamento anual, que era de R$ 24 milhões em 2017 e, em 2023 passou para os R$ 371 milhões. Enfim, o maior já registrado por uma equipe do Nordeste.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.