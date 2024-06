Criciúma x Cuiabá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Criciúma e Cuiabá jogam neste domingo (9/6), às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em jogo atrasado pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tigre é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com cinco pontos (porém, menos três jogos), enquanto o Dourado é o lanterna, com um, e tenta reagir na competição. A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo a partir das 14h30, com um pré-jogo de primeira sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.

Este duelo pelo Brasileirão terá, além de Diego Mazur na narração, os comentários de Diogo Martin e as reportagens de David Silva. Não perca nada deste jogão clicando na arte acima a partir das 14h30.