Chelsea acerta salários com Pedro Lima e ainda negocia com o Sport

Lateral-direito do Sport, de 17 anos, desperta interesse de grandes clubes europeus e Blues encaminham a contratação Crédito: Jogada 10

O Chelsea-ING deu passo crucial para a contratação do jovem lateral-direito Pedro Lima, do Sport. Isso porque o clube inglês chegou a um consenso a respeito de salários com o jogador, de 17 anos. Assim, as tratativas para o atleta ir para a Europa e assinar contrato com o consórcio “BlueCo” estão avançadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A informação inicial é do jornalista italiano, Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. O próprio empresário do lateral-direito, Renato Guimarães, admitiu que a negociação está encaminhada. Apesar disso, haverá ainda a discussão de alguns detalhes como algumas cláusulas no vínculo. Detalhes que vão influenciar o valor final da movimentação.

Em um primeiro momento, a oferta do Chelsea foi de oito milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões na cotação atual). Em seguida, a proposta subiu para dez milhões de euros (o equivalente a R$ 57 milhões na cotação atual), com metas previstas no contrato. Aliás, em ambos os casos representaria a maior venda da história de um clube do Nordeste. O representante de Pedro Lima ainda indicou que o desejo dos Blues é adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador. Para isso, ainda vai precisar chegar a um acordo com o Sport, que é dono de 70% do seu passe. Os outros 30% são divididos entre o lateral-direito e seu agente. Renato Guimarães confessou que houve o interesse de outros gigantes clubes europeus como Real Madrid, Juventus, Milan e PSV. Contudo, apenas o clube inglês concretizou o interesse. Sport não se posiciona sobre a negociação de Pedro Lima Em contato feito pelo “ge”, João Marcelo Barros, membro do conselho gestor do Rubro-Negro pernambucano comentou que o clube não irá se posicionar sobre essa tratativa no momento. Na verdade, isso deve ocorrer apenas na próxima terça-feira (11), pois a equipe tem um embate importante com o Paysandu pela Série B, no dia anterior. O Leão da Ilha tomou tal decisão, pois vive uma fase negativa de três derrotas consecutivas no torneio.