Bruna Biancardi dá detalhes do batizado de Mavie, sua filha com Neymar

Cerimônia conta com a presença de familiares, além do craque ao lado de Bruna. Criança de oito meses utilizou dois vestidos no evento Crédito: Jogada 10

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou detalhes do batizado de sua filha com Neymar através de suas redes sociais. Vale ressaltar que o evento ocorreu no último sábado (08). "Bom dia, hoje é dia de batizado da Marina, que é minha afilhada, e da Mavie. A gente resolveu fazer juntas esse dia especial", relatou pelo stories do seu Instagram.