Botafogo tem retrospecto amplamente favorável sobre o Flu de Diniz

Glorioso, em 2023, não levou gols do rival. Na terça-feira, pode engatar a quina sobre o Tricolor e dormir líder do Brasileirão

O Botafogo conta com motivos de sobra para dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, na próxima terça-feira (11). Afinal, além da boa fase, joga em casa, no Estádio Nilton Santos, diante de um rival que não trouxe muita dor de cabeça. O Fluminense, sob a batuta de Fernando Diniz, pelo contrário, tem problemas de sobra com o Mais Tradicional. A Estrela Solitária costuma, portanto, apresentar antídotos para o Dinizismo.

Desde quando o próximo adversário anunciou Fernando Diniz, em 30 de abril de 2023, o Botafogo teve quatro vitórias, um empate e uma derrota. Os triunfos, aliás, vieram em sequência, e o aproveitamento aumentou consideravelmente para 72,2%.

Nas jornadas exitosas, o Botafogo conseguiu neutralizar o estilo propositivo de Diniz. A série começou com Luís Castro, no início do Carioca, em 2023. No Maracanã, com gol de Sá, o Glorioso venceu por 1 a 0, placar que repetiria, com o mesmo treinador, em maio, pelo Campeonato Brasileiro, no Colosso do Subúrbio. Cuesta, na ocasião, foi o autor do gol.