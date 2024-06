Augusto Melo confirma novos diretores no Corinthians

O presidente do Corinthians confirmou neste domingo (9/6), a chegada de novos diretores do departamento jurídico, financeiro e de marketing do clube. Os nomes acabaram ocultados e não revelados por Augusto Melo. Contudo, o anúncio oficial vai acontecer nesta segunda-feira (10), no CT Joaquim Grava.

“Amanhã será anunciado um novo diretor financeiro, um novo diretor jurídico. (O superintendente) De marketing também, só não será anunciado o nome dele, pois só pode começar definitivamente a partir do dia 17 (de junho), mas já começou a trabalhar conosco desde sexta-feira”, disse Augusto Melo, na audiência pública com as torcidas organizadas no Parque São Jorge.