América-MG assume a liderança da Série B

Com a vitória deste domingo, no Independência, sobre a Ponte, 2 a 0, Coelho assume a ponta provisória

O América-MG é o novo líder da Série B do Brasileiro. Tudo por causa da vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 0, na noite deste domingo (9/6), pela nona rodada da competição. Jogando em casa, no Independência, o time se impôs e triunfou graças aos gols de Dudu Vieira (contra) e Fabinho.

Com esta vitória, o Coelho vai aos 18 pontos. Assim, deixa o Goiás, com 17, em segundo lugar. Contudo, os goianos ainda jogarão na rodada. Já a Ponte Preta está na 14ª posição, com nove pontos e muito próxima da zona de rebaixamento.

