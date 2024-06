Preocupação de Dorival contra o México também é com a dimensão do campo

O Brasil enfrenta o México, neste sábado (8/6), no Texas. Na chegada da delegação ao Estádio Kyle Field, o técnico Dorival Júnior disse que espera complicações de dois lados. O primeiro, com a força do rival, que terá toda a torcida a favor (20% da população texana é formada por imigrantes mexicanos). O outro, com as dimensções mais reduzidas do campo, que programada para futebol americano universitário (o gigante Texas A&M, um dos melhores do país). Normalmente no nosso futebol, as medidas são 105mx68m enquanto no futebol da bola oval, 100mx64m.

“O gramado é ótima qualidade. O problema é a dimensão do gramado, que são menores do que todos estamos acostumados. Temos de nos adaptar, pois será um jogo concentrado.”.