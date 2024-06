Javier Aguirre detona forma que foi demitido no Mallorca

Treinador mexicano esteve no comando do clube que disputa LALIGA nas últimas três temporadas

Entretanto, a forma como essa história terminou foi alvo de críticas consideráveis por parte do profissional de 65 anos. Ao falar com a Caliente TV, Aguirre disse que o comunicado emitido pelo Mallorca ocorreu de maneira súbita. Com direito, inclusive, a ficar sabendo da busca do clube por um novo profissional através da imprensa.

No último dia 22 de maio, o Mallorca comunicou, em seus canais oficiais, que o técnico mexicano Javier Aguirre não continuaria no cargo. Ele estava na função desde o biênio 2021/2022 e teve, como feito mais marcante, o vice-campeonato na Copa do Rei da última temporada.

“Alguém pode pensar que foram quase noventa jogos de liga e, no final, as pessoas se cansam do discurso ou se cansam do estilo de jogo de Javier Aguirre e, então, querem outra pessoa… e não há problema algum nisso. No futebol, você se torna um pouco ‘obsoleto’. É útil para certas coisas, mas não para outras”, apontou, acrescentando:

“O que eu gostaria era que eles tivessem me dito na minha cara. ‘Olhe, Javier, já tivemos o suficiente… nomes de futuros técnicos do Mallorca foram divulgados e isso não está certo. Foi divulgada uma informação que não era do jornalista, mas do clube, após a final da Copa (do Rei). Não falei com ninguém, sabia que o resultado poderia ser que não renovariam e me concentrei em trabalhar para conseguir a permanência.”

‘Não estou interessado’

Com história na seleção do México enquanto atleta, auxiliar e treinador, Javier Aguirre foi questionado se aceitaria atuar em alguma função do selecionado nacional. Neste sábado (8), a Tri fará amistoso contra o Brasil, em preparação visando a Copa América, em ambiente de absoluta pressão para o atual técnico, Jimmy Lozano. Assim, Aguirre entende que poderia dar alguma contribuição, mas sem cogitar a chance de substituir Lozano.