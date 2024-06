Itália x Bósnia: escalações e onde assistir

Atual campeã da Eurocopa, a Itália volta a campo neste sábado (9), às 15h45 (de Brasília), quando enfrenta a Bósnia no último teste de preparação para defender o título europeu. A bola rola no Carlo Castellani Stadium, em Empoli, com mando de campo dos italianos nesta Data Fifa de junho.

Como chega a Itália

Os italianos vêm de um empate sem gols contra a Turquia e agora buscam a vitória em casa para chegarem embalados para a Euro 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o técnico Luciano Spalletti vai para o primeiro compromisso após anunciar a lista oficial da Itália para a Eurocopa. Dessa forma, dentre os nomes cortados em relação à lista anterior estão o goleiro Ivan Provedel, da Lazio, o zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, o meia Samuele Ricci, do Torino, e o atacante Riccardo Orsolini, do Bologna.