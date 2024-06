Internacional vence Delfín e avança aos playoffs da Sul-Americana

Não faltou emoção na classificação do Internacional na Sul-Americana. O Colorado dominou, mas encontrou dificuldades para converter as finalizações e venceu o Delfín, do Equador, por 1 a 0, neste sábado (8), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O centroavante Alario fez o gol salvador. Assim, o Inter garantiu vaga nos playoffs da competição e enfrentará o Rosário Central, da Argentina.

O Inter entrou em campo em terceiro lugar na chave e somente a vitória interessava. O Colorado finalizou 20 vezes, sendo a maior parte do massacre no primeiro tempo. Na etapa final, o time equatoriano fez cera e tentou segurar o resultado, mas o time gaúcho encontrou o caminho das redes pelo jogo aéreo. A vitória pelo placar mínimo evitou o desgaste com a altitude de Quito na próxima fase.