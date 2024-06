Inter x Delfín: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo atrasado, Colorado precisa da vitória para avançar em segundo no Grupo C da Copa Sul-Americana

Em terceiro na chave, com oito pontos, o Inter só tem a vitória como resultado interessante para si. Visto que o segundo colocado, também com oito, é o Delfín, adversário de logo mais. Dessa forma, o empate não é positivo para o Colorado, que encerraria sua participação em terceiro.

Em jogo atrasado da sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Inter recebe o Delfín (EQU) por vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana. A partida acontece neste sábado (8), às 21h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, já que o Beira-Rio ainda não está em condições de receber jogos.

Com um trauma no joelho direito, Mauricio está fora da lista de relacionados . O goleiro Rochet, e os atacantes Enner Valencia e Rafael Borré estão convocados por suas seleções para a Data Fifa.

Caso vença, porém, termina o grupo em segundo e garante vaga nos 1/16 avos de final da competição. O Belgrano, com 12 pontos, já garantiu a liderança da chave, avançando de maneira direta para as oitavas de final.

Como chega o Delfín

O Delfín vem em péssima temporada em 2024, apesar de estar em segundo no Grupo C da Sula. O time é o vice-lanterna do campeonato equatoriano, com apenas nove pontos em 15 rodadas. O time venceu somente duas partidas no período e tem a quarta defesa mais vazada da competição, além do pior ataque.

INTER x DELFÍN (EQU)

Sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: 08/06/2024, sábado, às 21h30 (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

INTER: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Bruno Gomes (Gustavo Prado), Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Alario. Técnico: Eduardo Coudet

DELFÍN (EQU): Brian Heras; Nicolás Goitea, Ignacio Gariglio e Juan Manuel Elordi; Cristhian García, Jean Humanante, Marcos Mejía e Michael Reyes; José Ángulo, Mariano Miño e Nicolás Messiniti. Técnico: Juan Pablo Buch

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Gabriel Ureta (CHI)

VAR: José Cabero (CHI)

