Grêmio cede empate ao Estudiantes e encara Fluminense nas oitavas da Libertadores

Tricolor sofre gol nos minutos finais da partida no Couto Pereira e fica em segundo lugar do Grupo C

O Grêmio vai encarar o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. O Imortal cedeu o empate ao Estudiantes na reta final da partida neste sábado (8), no Couto Pereira, e encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C após o resultado de 1 a 1 em Curitiba. Cristaldo abriu o placar para o Tricolor no início da segunda etapa, porém Mauro Méndez, de cabeça, confirmou o empate aos 37 minutos.

Dessa maneira, o Grêmio encerra a fase de grupos com 10 pontos, na vice-liderança do Grupo C. Além disso, o líder The Strongest, da Bolívia, que será o adversário do Peñarol nas oitavas, levou vantagem sobre o Imortal apenas em gols marcados, após as equipes empatarem em pontos e saldo de gols.

Outro destaque no jogo deste sábado foi que a torcida do Grêmio bateu o recorde de público no Couto Pereira em 2024. Todos os 32,9 mil ingressos destinados aos gremistas foram vendidos. Antes, o maior público deste ano foi de 23.715, na vitória do Paraná sobre o Apucarana, pela segundona paranaense.