Goleiro Navas se defende de acusação de ‘escravidão moderna’

O jogador de 37 anos foi alvo de uma queixa no Ministério Público de Versalhes. Ele supostamente teria obrigado um empregado a trabalhar sem inscrição na Segurança Social e sem folha de pagamento. Além disso, ainda segundo o “BFM TV”, o trabalhador precisava andar armado e estava alojado num sótão úmido, sem janelas ou ventilação.

“Estamos na fronteira do direito penal com fatos que, pela minha parte, podem ser considerados próximos da escravatura moderna”, disse o advogado da vítima, Me Yassine Yakouti.

Com contrato acabando com o PSG, Navas está livre no mercado. Ele já se despediu do clube francês, mas ainda não anunciou seu próximo passo no futebol.

