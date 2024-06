Flamengo e Grêmio empatam em jogo equilibrado no Brasileirão feminino

Flamengo e Grêmio entraram em campo no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, nesta sexta-feira (7), pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Em uma partida bastante equilibrada, o jogo terminou em empate por 1 a 1.

A zagueira Tayla abriu o placar para a equipe visitante ainda na primeira etapa, enquanto a atacante Gláucia empatou para o Flamengo no início do segundo tempo. Aliás, o Tricolor dominou o primeiro tempo, enquanto nos 45 minutos finais resistiu a pressão flamenguista ao final da partida e segurou um ponto fora de casa.

Flamengo termina a rodada em 5º lugar

Assim, o time carioca encerra está rodada em 5º lugar, com 18 pontos em 12 jogos. O Grêmio, que voltou a atuar após 40 dias devido aos cancelamentos de partidas pelas chuvas no Sul, ficou em 10º lugar, com 13 pontos, e três jogos a menos que seus rivais na competição.