Ex-presidente do Vasco defende venda para 777 Partners

Jorge Salgado publica manifesto com detalhes da negociação com empresa americana

Presidente responsável pela venda da SAF do Vasco para a 777 Partners, Jorge Salgado se manifestou sobre a possível criação de uma comissão para investigar a negociação. O ex-mandatário defendeu o acordo com a empresa americana e fez críticas ao atual presidente Pedrinho e seus aliados.

“As premissas básicas da negociação foram estabelecidas na largada, respeitando as características do Vasco (…) Iniciado o processo e realizadas conversas com alguns potenciais investidores, a 777 foi a única que aceitou as premissas básicas, avançou nas negociações e fez uma oferta concreta”, disse Salgado.

O ex-presidente do Vasco também criticou a ação judicial em caráter liminar que tirou a 777 Partners do controle da SAF do Vasco. Jorge Salgado ressaltou que, em caso de inadimplência, as ações já compradas pela empresa americana não retornariam para o clube. Por fim, ele ainda lembrou que a investidora “passou pelo crivo” de todas jurisdições.