Espanha goleia Irlanda do Norte no último teste antes da Eurocopa

A Espanha está preparada para a disputa da Eurocopa 2024. Neste sábado (8), a Fúria não tomou conhecimento da Irlanda do Norte e atropelou os adversários pelo placar de 5 a 1, no Iberostar Estádio, em Mallorca, no último teste da seleção antes do início do torneio. Os visitantes surpreenderam e abriram o placar logo no primeiro minuto de jogo, com o zagueiro Ballard, de cabeça. No entanto, o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente não demorou para buscar a virada com dois gols de Pedri, Morata, Fabián Ruiz e Oyarzabal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa maneira, a Espanha encerra esta Data Fifa de junho com duas goleadas. No primeiro compromisso, os espanhóis venceram Andorra por 5 a 0.