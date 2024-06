Em meio à provável saída de Carlos Miguel, Corinthians treina com novo titular

O Corinthians se prepara com um provável titular para defender a meta, já que Carlos Miguel está convencido a jogar no futebol inglês. Aos 22 anos, Matheus Donelli é a escolha do técnico António Oliveira para a sequência da temporada. Ao menos, nos próximos compromissos da equipe.

A comissão técnica trabalha para dar sequência ao goleiro, já que o Timão volta a jogar na terça-feira (11), às 19h (de Brasília), fora de casa, frente ao Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Donelli, que não atua desde 2022, treinou entre os titulares neste sábado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto correm as negociações para a transferência, Carlos Miguel continua treinando sem restrições no CT Joaquim Grava com o restante do grupo. O treinador corintiano só deve decidir se o goleiro estará na lista de relacionados para o duelo em Goiânia após o treino de domingo.