Dudu, de volta após lesão, marca em jogo-treino do Palmeiras; Luan não participa

Zagueiro Luan, que está em negociações avançadas com dois clubes do México, o América e Toluca, não participou da atividade

Recuperado de lesão no joelho direito, Dudu deixou a sua marca no jogo-treino deste sábado (8), no CT do Palmeiras. Houve divisão do elenco em duas equipes, e o atacante anotou um dos gols do time verde na vitória por 2 a 1 sobre o branco, na Academia de Futebol.

O ‘Baixola’, portanto, balançou a rede no fim do primeiro tempo, empatando o jogo-treino. O camisa 7 recebeu passe de Fabinho perto da área e finalizou no canto direito do goleiro Weverton. Lázaro, aliás, já havia aberto o placar para o time branco. Mayke anotou o gol da virada para o time em que estava Dudu.

A atividade contou com duas etapas de 30 minutos cada e contou com a presença de alguns sócios-torcedores.