Cruzeiro x Fluminense (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo terá transmissão do Canal GOAT no YouTube.

O destaque do Cruzeiro está no trio de ataque. Byanca Brasil, com seis gols, é a terceira artilheira da competição, aliás. A paraguaia Fabiola Sandoval vem com quatro gols, enquanto Vanessinha tem três. A última foi a destaque da última vitória, diante do Santos, pela 11ª rodada.

Como chega o Fluminense

Na nona posição, o Fluminense ainda sonha, assim, com vaga nas quartas de final do Brasileirão. No momento possui 14 pontos, mesma pontuação do América-MG, último time dentro do G-8, aliás.