CRB x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Apesar de amargar a 14ª posição na Série B, o CRB vem em uma boa temporada. Foi campeão do Campeonato Alagoano pelo terceiro ano seguido e está vivo na Copa do Brasil, além, é claro, de ter a possibilidade de faturar o título inédito da Copa do Nordeste após eliminar o Bahia nos pênaltis.

Está chegando a hora da grande decisão da Copa do Nordeste-2024. Após vencer o jogo de ida da final por 2 a 0, o Fortaleza visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), neste domingo (9), na busca pelo tricampeonato. A bola rola às 16h30 (de Brasília).

O técnico Daniel Paulista conta com problemas, porém. Já que não pode contar com Jorge, Raí e Getúlio, não inscritos no certame. Willian Formiga, Caio Cesar e Rômulo, por sua vez, estão machucados e desfalcam a equipe alagoana.

Como chega o Fortaleza

Após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, o Fortaleza voltou a engrenar no ano: já vem de quatro vitórias seguidas. A sequência começou com goleada sobre o Sport fora de casa pela Copa do Nordeste, garantindo, assim, vaga na final (4 a 1).

Depois, venceu o Trinidense (PAR), por 2 a 1, avançando em primeiro em seu grupo na Sul-Americana. Ainda daria tempo de vencer o Athletico (1 a 0), pelo Brasileirão, e emplacar a quarta vitória seguida em jogo contra o CRB (2 a 0), pela ida da final da Copa do Nordeste.

Para a volta da decisão, o técnico Juan Pablo Vojvoda contará com praticamente todos os jogadores, aliás. O ponta Marinho, porém, é uma baixa por lesão muscular.

Caso o Fortaleza confirme a conquista, este seria, então, o quinto título do argentino no comando do Laion. Ele venceu o Campeonato Cearense (2021, 22 e 23), além da própria Copa do Nordeste (2022). O Leão também busca subir no ranking de campeões do torneio. Vitória e Bahia são os maiores vencedores, com quatro troféus. Sport e Ceará vêm logo na sequência com três e podem ser alcançados pelo Fortaleza.

CRB (0) x (2) FORTALEZA

Final (jogo da volta) da Copa do Nordeste

Data e horário: 09/06/2024, domingo, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CRB: Matheus; Diogo Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; João Pedro, Falcão e Gegê; Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

FORTALEZA: João Ricardo; Emanuel Brítez, Benjamin Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Matheus Rossetto, Zé Welison, Moisés e Bruno Pacheco; Lucero e Pochettino. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)