Com “legião’ do Flamengo, Uruguai divulga lista da Copa América

Neste sábado (8), a seleção do Uruguai divulgou a lista definitiva de convocados para a Copa América. O selecionado charrúa está no Grupo C da competição ao lado de Estados Unidos, Panamá e Bolívia. A estreia acontece no dia 23 de junho, contra os panamenhos, no Sun Life Stadium, em Miami.

Como esperado, apenas uma das duas figuras mais icônicas do poderio ofensivo uruguaio estará presente no torneio. Após a aposentadoria de Edinson Cavani da seleção, Luis Suárez assume a responsabilidade de protagonismo no comando de ataque ao lado de Darwín Núñez.