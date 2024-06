Carille pede personalidade após nova derrota do Santos: ‘Ficar quieto e trabalhar’

“Foi um ponto forte, não só nosso como das equipes que chegaram na reta final do Paulista. Era uma consistência defensiva muito grande. É treinar mais, ter mais atenção maior dentro de campo. Não estamos tendo sabedoria para parar a jogada quando tem que parar. Não vejo outra maneira para que a gente volte a ter essa consistência defensiva a não ser treinando”, analisou.

Com o resultado, o Santos segue na terceira colocação da Série B, com 15 pontos. A equipe, porém, pode sair do G4 caso os rivais pontuem na rodada. O Peixe volta a campo apenas na próxima sexta-feira, quando visita o Operário-PR, às 19h, pela 10ª rodada do torneio, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

Vaias ao time do Santos