Andreas Pereira faz golaço pelo Brasil contra México; assista

Andreas Pereira anotou seu primeiro gol pela Seleção Brasileira no amistoso deste sábado (8), contra o México. Logo no começo do jogo, aos quatro minutos, o meio-campista recebeu de Savinho na entrada da área e, depois de driblar um defensor e deixar outro no chão, chutou sem chances de defesa para o goleiro mexicano.

Confira o gol de Andreas!