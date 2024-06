América-MG x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações distintas, América-MG e Ponte Preta duelam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Independência, pela 9ªrodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após perder a invencibilidade, o Coelho busca se recuperar para retornar ao G-4, enquanto a Macaca tenta confirmar a reação depois da chegada do técnico Nelsinho Baptista.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do TV Brasil, na TV aberta, do Canal GOAT, no YouTube, e do Premiere, no pay-per-view.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o América-MG?

O América-MG tenta se recuperar após perder a invencibilidade na Série B. O Coelho, que foi derrotado pelo Paysandu por 2 a 0 na rodada anterior, não quer se afastar a disputa pelo acesso e busca uma resposta rápida.