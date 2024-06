Vasco deve receber valor milionário em venda de jogador do Palmeiras

O defensor tem propostas de América e Toluca, com o segundo time ocupando o posto de favorito para levá-lo. Eles estariam dispostos a pagar algo próximo a 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões, no câmbio atual).

No Vasco, ele conquistou duas vezes o Campeonato Carioca (2015 e 2016), além de ter sido medalha de ouro nos jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, enquanto ainda atuava pelo Gigante da Colina.

Ao todo, o clube pode ficar com R$ 8,32 milhões com a venda do jogador por parte do Palmeiras. Em 2017, o Alviverde pagou ao time carioca cerca de R$ 10 milhões parcelados em cinco anos por 60% de seus direitos.

Dessa forma, caso o valor da transação seja esse, o Vasco iria ficar com R$ 7,4 milhões pelos 40%. Mas, além disso, por ser clube formador de Luan, o Cruz-Maltino ainda iria beliscar outros 5% através do mecanismo de solidariedade da Fifa, que dá R$ 925 mil.

Depois, foi fazer história no Palmeiras. Em oito temporadas, contando com a atual, ele conquistou 11 títulos. Foram duas Libertadores (2020 e 21), três edições do Brasileirão (2018, 22 e 23), uma Copa do Brasil (2020), uma Supercopa do Brasil (2023), além de quatro edições do Paulistão (2020, 22, 23 e 24).

