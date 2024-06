Torcedores do Fluminense já estão no Maracanã para apresentação de Thiago Silva

A torcida do Fluminense já começa a se fazer presente no Maracanã para a apresentação oficial de Thiago Silva, nesta sexta-feira (7). A abertura dos portões aconteceu às 17h30 (de Brasília) – a banda “Sorriso Maroto” agitará o evento. A expectativa é de quebra de recorde para apresentação de um jogador no Brasil, com mais de 51 mil pessoas previstas.

O dia está sendo cheio para o Monstro. Afinal, ele desembarcou no Rio de Janeiro mais cedo nesta sexta. Mais de mil pessoas presenciaram a chegada do zagueiro ao aeroporto do Galeão, na capital do RJ.

