Toluca entra na briga e Luan, do Palmeiras, pode ter novo destino

O Palmeiras está muito próximo de sacramentar a venda do zagueiro Luan, mas ainda não sabe para qual equipe. Isso porque o América, do México tinha tudo encaminhado para acertar com o defensor. Contudo, o Toluca, também do México, apareceu com uma oferta melhor e está mais próximo de concretizar a transferência do jogador.

O Verdão já havia comunicado aos clubes que só venderia Luan por um valor próximo da multa rescisória, na casa dos 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões). O América fez uma oferta muito próxima do valor. Mas o Toluca entrou na disputa nos minutos finais e cobriu a oferta do rival.