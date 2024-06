Thiago Silva pode quebrar recordes em seu retorno ao Fluminense

Único a vencer duas vezes a Copa do Brasil

Campeão em 2007 com o Fluminense, o zagueiro pode se tornar o único jogador com duas conquistas da Copa do Brasil pelo clube na história. O Flu já está classificado para as oitavas de final, então, Thiago pode sonhar com isso.

Lista dos que venceram Champions e Libertadores

Campeão da Champions League pelo Chelsea, Thiago Silva volta ao Fluminense com o sonho de conquistar a Libertadores. Em 2008, o zagueiro foi vice com o Tricolor. Inclusive, caso realize o sonho de erguer o troféu pelo clube, o zagueiro vai entrar num seleto grupo de jogadores que venceram as competições. O lateral-esquerdo Marcelo alcançou a façanha em 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.