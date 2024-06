Thiago Silva desembarca no Rio com festa dos torcedores do Fluminense

Zagueiro esbanjou simpatia ao distribuir autógrafos, posar para fotos e acenar para a torcida tricolor no Aeroporto do Galeão

“Estou feliz demais por retornar ao clube e pela recepção. Apesar do horário, fui recebido por muitos torcedores que sequer dormiram, então é perceptível como o carinho da parte é grandioso, e eu espero retribuir. Estou ansioso para mais tarde no Maracanã”, disse

Um dos sonhos da torcida do Fluminense, enfim, se realizou nesta sexta-feira (7). Afinal, Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro nesta manhã no Aeroporto do Galeão, com direito a festa dos torcedores. O defensor esbanjou simpatia ao distribuir autógrafos, posar para fotos e acenar para aqueles que estavam presentes no local.

No desembarque, o zagueiro chegou acompanhado da esposa Belle Silva e dos filhos Isago e Iago. Por outro lado, a família não vai se mudar para o Brasil, visto que seus filhos têm contrato ativo com o Chelsea, seu ex-clube.

O jogador desembarcou por volta das 6h da manhã e distribuiu autógrafos durante trinta minutos. A torcida presente cantou o hino, que o defensor fez questão de lembrar no seu anúncio, no último dia 7 de maio. “Guerreiro da zaga tricolor, raça, habilidade e vigor. Thiago Silva é rei, jamais esquecerei. O mito que a torcida consagrou”.

Apresentação no Maracanã

Ainda nesta sexta-feira (7), o Fluminense fará a apresentação de Thiago Silva com grande festa no Maracanã e direito a show do Sorriso Maroto. A abertura dos portões acontece às 18h. Dessa forma, a expectativa é de mais de 51 mil torcedores presentes no estádio para celebrar o retorno do ídolo. O defensor concederá entrevista coletiva.

A apresentação será semelhante à realizada para Marcelo em 2023. Por fim, o intuito é quebrar o recorde de público do futebol brasileiro no retorno de um jogador. No momento, Luís Fabiano detém esse feito, ao se apresentar ao São Paulo em 2011 diante de mais de 45 mil pessoas.

