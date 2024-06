Sport toma atitude pioneira para inclusão social no Brasil

O Sport tomou uma decisão pioneira para a inclusão social no Brasil. Isso porque, em conjunto com o Instituto Somar, vai construir uma clínica de atendimento a autistas. O espaço ficará localizado na sede social do Rubro-Negro pernambucano. No local, será feito o estímulo ao desenvolvimento do indivíduo com autismo. Especialmente para promover melhorias em sua qualidade de vida e de seus familiares.

A Clínica Sonar promove atendimentos a pessoas com autismo há 19 anos no Recife. Assim, através de uma conversa com a diretoria do clube, surgiu a possibilidade da montagem de uma unidade dentro do Sport, ideia que ganhou vida.