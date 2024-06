Sem Maurício, Internacional divulga lista de relacionados para jogo contra o Delfín

Maurício será desfalque no jogo decisivo do Internacional, pela Sul-Americana contra o Delfín do Equador, neste sábado (8). O jogador apresentou um trauma no joelho direito e acabou vetado pelo departamento médico do Colorado.

O jogador, aliás, foi titular na vitória diante do Real Tomayapo, por 2 a 0, também pela competição continental. O tempo de recuperação de Maurício é de uma semana, e ele deve atuar contra o São Paulo, em duelo do Brasileirão. Por outro lado, Aránguiz e Wanderson foram confirmados no time gaúcho.

Desse modo, o Internacional de Eduardo Coudet divulgou a lista de relacionados para o jogo. O goleiro Fabrício, que fez sua estreia recentemente, segue como titular, enquanto o ataque deve ser formado por Wesley e Alário.