Santos vai até Novo Horizonte e perde a terceira seguida na Série B

Não deu para o Santos no duelo contra o Novorizontino, nesta sexta-feira (7/6), pela Série B do Brasileirão. No Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, perdeu por 3 a 1. Esta foi a terceira derrota seguida do Peixe, que para nos 15 pontos, ainda em terceiro lugar. Porém, deve sair do Z4 após o fim da nona rodada. O Novorizontino vai aos 14 pontos, em oitavo lugar. Os gols do time da casa foram de Fabrício Daniel, Reverson e Rafel Donato. Pituca descontou para o Peixe.

Veja a tabela de classificação da Série B do Brasileiro

Novorizontino na frente

O Santos começou animado, quase marcando com Escobar no primeiro ataque. Mas, aos poucos, começou a ter dificuldade para furar o bloqueio de um rival que tinha três zagueiros e dois volantes bem encaixados. Com o meio de campo pouco inspirado e atacantes que não encaixavam, o Peixe pouco fez. O Novorizontino, por sua vez, atacava com qualidade, principalmente pela direita, com o atacante Paulo Victor atuando como ala direita. E ele conseguiu sucesso aos 20 minutos. Após receber próximo da área, fez cruzamento perfeito para conclusão de Fabrício Daniel. Novorizontino 1 a 0, que foi o placar do primeiro tempo.